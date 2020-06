20 éve létező marketing eszköz mégse használják ki sokan, mi az?

Igaz a kezdeti időkben még nem marketing célokra használták, hiszen indulásakor inkább csak hobbiból indított valaki blogot és nem üzleti céllal. Húsz éve indultak online térhódító útjukra a személyes blogok és mai napig egyre több blog születik a digitális ügynökség szerint az online térben nap, mint nap. A reklámügynökség Budapestenszakértői szerint egy valamirevaló honlapnak ma már szerves része kell, hogy legyen egy jól összerakott, profi blog. Egy digitális ügynökség ebben is tud tanácsot adni, hogy ha blogot tervezünk, hogyan kezdjünk neki. Jól gondoljuk át, hogy valóban nekünk való-e a blog. Tényleg szükségünk van-e rá, lesz-e elegendő időnk és energiánk heti szinten gyártani az újabbnál újabb tartalmakat. Hiszen egy blognak akkor van igazán haszna és értelme, ha rendszeresen publikálunk. Mindenképpen olyan témákat válaszunk, aminek szakértői vagyunk, így hitelesen tudunk írni róla és a kommentelők kérdéseire is releváns válaszokkal szolgálhatunk. A reklámügynökség Budapestenkollégái szerint egy blog remekül építi a bizalmat cégünk irányában és nem utolsósorban értékesítési célokra is bevethető. A keresők is szeretik a blogokat és előnyben részesítik azokat a honlapokat, ahol a tartalom rendszeresen frissül. Egy blog pedig remekül bevethető SEO szempontból is, ha a releváns kulcsszavainkat felhasználva írjuk bejegyzéseinket.