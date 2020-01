A terhesség első néhány hetében minden figyelmünket és energiánkat leköti ez az új, csodálatos és semmivel sem összehasonlítható érzés, hogy hamarosan kisbabánk lesz. Boldogság, várakozás, készülődés és némi aggodalom öleli körül a jövendőbeli szülőket. Sokan izgatottan várják, hogy elérkezzen az idő, mikor az ultrahangos orvosi vizsgálaton kiderül, hogy születendő gyermekük kisfiú lesz-e, vagy kislány. Azonban egyre többen döntenek a mellett, hogy nem szeretnék tudni gyermekük nemét, egy a lényeg, hogy egészséges legyen, bármilyen neműnek is születik. Aztán ahogyan telnek, múlnak a hetek, hónapok és egyre közeledik a szülés kiírt időpontja, a kismamák elkezdik szervezni a babaváró bulijukat, a babaváró buli kellékek beszerzése és a babaváró buli dekoráció elkészítése egy kellemes feladat, amivel szívesen foglalkoznak a kismamák. De sokszor a legjobb barátők is becsatlakoznak a szervezésbe, és küldik az internetes linkeket, ahol a legjobb babaváró buli dekoráció közül válogathatunk. A bababáró buli kellékek el is tehetők, a következő gyermekünk születése előtt is jól jöhetnek majd, hiszen biztosan neki is szervezünk majd babaváró bulit. Vagy el is ajándékozhatjuk valamelyik barátnőnknek, aki szintén babát vár és hamarosan ő is szervez egy szuper babaváró bulit.