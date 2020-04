A kutya mancsápoló egy olyan készítmény, amely speciálisan a kutyák mancsának ápolására lett kifejlesztve. Sok gazdi nincs tisztában vele, hogy a kutyusok szőre, bőre, orra, fülecskéi és bizony a mancsai is speciális tisztítást és ápolást igényelnek. A kutya mancsápoló arra kínál megoldást, ha a kutyusunk mancsai nagyon szárazok. Ez szinte majdnem mindegyik kutyánál előfordul, ettől nem kell megijedni! Viszont fontos időben elkezdeni a kutya mancsápoló használatát, a tappancsok ápolását és kezelését, hogy ne alakuljon ki belőle komolyabb probléma. Ha elhanyagoljuk, akkor bizony annak komoly következménye is lehet. Állatorvosok nem egyszer találkoznak olyan esetekkel, ahol a nagyon száraz kutya mancsok mély repedései túlérzékenyek voltak. Ezek a mély repedésekkutya mancsápoló használata és kezelés nélkül nem tudnak begyógyulni, folyton felrepednek, és a fájdalmon túl még vérezhetnek is. Amellett, hogy roppant mód megnehezítik és fájdalmassá teszik a járást kutyánk számára, a túl mély repedések el is fertőződhetnek, hiszen ezekbe könnyebben beül a kosz és mindenféle szennyeződés. Szóval azt javasoljuk, hogy figyeljük, ellenőrizzük kutyusunk mancsát és ha száraznak ítéljük azt, használjunk kutya mancsápoló készítményt, amely egy gyorsan felszívódó krém, kifejezetten a száraz kutyatappancsok hidratálására.