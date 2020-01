Akinek volt, vagy van jelenleg is idősebb korú kutyusa az tisztában van vele, hogy akár kistestű, akár nagy testű kutyáról van szó, már teljesen mások az ápolási igényeik, más kutyakozmetikumok és ápoló, immunerősítő készítmények, vitaminok kellenek nekik, mint fiatalabb társaiknak. Az idős emberekhez hasonlóan, az öreg kutyusok is kevesebbet mozognak már, kevesebbet esznek és többet alszanak. És sajnos a betegségeket is könnyebben elkapják. Egész évben, de a téli hűvös és nyirkos időben még jobban kell figyelnünk rájuk. Szerencsére létezik huminsav kutyáknak kifejlesztett termékekben is. A huminsav kutyáknak az egészségük megőrzése mellet, segíti felvenni a küzdelmet a betegségekkel szemben. Fontos időskorú kuyusunk immunrendszerének erősítése, hogy ellenállóbb legyen a betegségekkel szemben. Ha választunk a kutyakozmetikumok közül, mindig nézzük meg a csomagoláson, vagy érdeklődjünk az eladótól, hogy az a készítmény ajánlott e idős kutyák részére is. Vagy ha webáruházban rendelnénk, kérdezzünk rá az ügyfélszolgálaton, hogy a forgalmazott márkának van e kifejezetten idős kutyáknak készített termékcsaládja. A huminsav különlegessége abban rejlik, hogy a szervetlen anyagokat az élő szervezet számára könnyen hasznosítható szerves anyaggá alakítja át.