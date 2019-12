Amikor a helyére kell igazítani az ajtót vagy egy polcot kell felszerelni, a precizitás elképesztően fontos. Sokan ezért sem kezdenek neki a munkának a Bosch lézeres szintező nélkül. A GLL 3-80 C kompakt multifunkciós vonallézer beltéri alkalmazásra tökéletesen beválik, ezért a fent említett két esetben igenis nélkülözhetetlen. Ezzel a szintezés 360 fokban is megoldható, ami valóban egyedi. A Bosch lézeres szintező segítségével az egész mérés jóval gyorsabb és egyszerűbb lesz. Képes egyidejűleg kivetíteni 360 fokban két függőleges és egy vízszintes lézerfény-síkot. A Bosch lézeres szintező mellett szól az is, hogy egy nagyobb rádiuszon belül, akár 3 személy is egyidejűleg végezheti a munkát. A beépített BOSCH CAL Guard felügyelet segítségével az ember a GLL 3-80 C készüléket bármikor ellenőrizheti, még abban az esetben is, ha a Bosch lézeres szintező ki van kapcsolva, vagy abban nincs aksi, elem. Ennél megfigyelhető a régóta várt pro-aktív CAL védőrendszer. Mire jó ez? Nos, a munkásokat ez figyelmezteti arra, hogy a kalibráció ellenőrzése szükségessé vált. Ennek köszönhetően nem csúszhat hiba a számításba. A produktum megvehető az onlineszerszam.hu weboldalon, ahol a vésőgépek bő felhozatalával találkozhat az ember. Tény és való, hogy amikor felújításra, építkezésre kerül sor, akkor szükségesek a megfelelő szerszámok, akárcsak a vésőgépek és fúrók. Ezeknek a használatával sokkal gyorsabban és hatékonyabban fejezhetőek be a bontási vagy vésési feladatok, tégla vagy beton esetén is. A Bosch szerszámok magas ütőerővel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a gyors lemunkálás mindig biztosított. A vésőgépek robusztus kialakítása és a magas minőségű alapanyagok felhasználása miatt adott az a hosszú élettartam, amit az ember el si vár. A korszerű Bosch vésőgépek már rezgés csillapított markolattal is bírnak. Ennek köszönhetően a hosszabb munkák is könnyebbek lesznek. Ezért is felejthető el a végtagfájdalom a munka közben. A szakemberek is nagyon szeretik ez efféle Bosch szerszámokat és masinákat.