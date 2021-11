A bivalyerős vésőkalapács pozitívumai

A betonfalak bontása a legnehezebb feladatok közé tartozik, hiszen az építkezések legkeményebb anyagáról van szó. Nyilván, ha adott a magas ütőerővel bíró vésőkalapács, akkor máris sokkal egyszerűbb a helyzet. Melyik az a modell, amelyik biztosan nem fog csalódást okozni? A maga kategóriáján belül az egyik legerősebb gép a Bosch GSH 11E, ami a 25 J-os ütőerejének köszönhetően 60 perc alatt 490 kg betont tud lemunkálni. A legjobb választást jelenti ez, amikor a cél a betonfalak áttörése, lebontása. Az építési munkálatokat megelőző bontáshoz is tökéletesen beválik, például az építőiparban és az önkormányzatoknál.

Nem csupán az erejében, hanem a tartósságában is megmutatkozik az előnye. A vésőkalapács már optimalizált porzárással működik, ami kiemelkedő állóképességet nyújt. Ezen kívül a konstans-elektronika biztosítja terhelés alatt is az állandó ütésszámot. Milyen pozitívumokkal büszkélkedik még a vésőkalapács? Nem szabad megfeledkezni a karbantartás kijelzőről, az SDS Max típusú szerszámbefogásról, a rezgésszegény üresjáratról és üzemeltetésről, illetve ott van még a minden irányban állítható és elfordítható kiegészítő fogantyú. Ezen tulajdonságok garantálják az egyszerűbb és könnyebb kezelhetőséget, a hatékonyságot, a jobb eredményeket és a gyorsabb haladást.

A fém gérvágó az alumínium vágáshoz

Nem csupán a fúráshoz, véséshez és bontáshoz biztosítja a kiváló szerszámokat és tartozékokat a Bosch, hanem a fémek vágásához is. Amikor bármilyen alumínium matériáról van szó, a fém gérvágó egyből megmutatja, hogy mire képes. Az Expert for Aluminium lap tökéletesen beválik a manapság népszerű, egyszerűbb akkus fűrészeknél. Az extravékony alaptestében rejlik a siker, hiszen ez csökkenti a súrlódást és az anyageltávolítást is.

A fém gérvágó sajátos kivitele továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a gép kevesebb energiát fogyasszon úgy, hogy közben a vágás könnyebb és a végeredmény a lehető legsimább legyen. A MicroteQ keményfém fogazat kimagasló teljesítményt és hosszú élettartamot garantál a nemvasfémek megmunkálásánál is. A fém gérvágó sokoldalúságát bizonyítja, hogy ez bátran használható sínes gérvágókhoz egyaránt.