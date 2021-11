A fatüzelésű kályha és a környezetkímélés viszonya

A fatüzelés esetén egyre többen hívják fel a figyelmet a környezetkímélésre. Habár tény, hogy a fatüzelésű kályha megrakása jelentős mennyiségű füsttel jár, de igazából ez az egyik leginkább természetkímélő megoldás, amikor a fűtésről van szó.

Nyilván a fakitermelés, főleg az illegálisan végzett, árt a környezetnek, de manapság a legálisan végzett egyet jelent a faültetéssel is, aminek hála idővel vissza lehet állítani az okozott kárt. A fűtésre használt tűzifa szállítása által okozott kár elenyésző a gáz okozta természetkárosító hatásokkal szemben. Ezeket ismerve nem is meglepő, hogy sokan döntenek a fatüzelésű kályha mellett.

A fakitermelésre visszatérve, illetve ennek a szállítását illetően érdemes tudni, hogy hazánkban helyi erdőkből termelik ki a fát, majd az eljut a vevőhöz. A tűzifa kamionos szállítása természetesen nem hasonlítható össze az országokat keresztülszelő gázcsövekkel. Nem vitatható hát, hogy aki a fával történő tüzelést választja, egy környezetkímélő megoldás mellett dönt.

A fatüzelésű kályha ezen adottságon kívül képes megadni a kellemes meleget és a lobogó tűz látványát. Nagy előny az is, hogy rengeteg mai fatüzelésű kályha ötvözi a legújabb fűtéssel kapcsolatos működési elveket és a hagyományos külsőt. Nagyon esztétikus tud lenni egy olyan kályha, amelyik hagyományos motívumokkal rendelkezik és egy rusztikus térbe kerül.

Mikor szükséges a hőálló habarcs alkalmazása?

A habarcs egy sovány anyagból készített, a húzó szilárdság növelése érdekében előállított matéria. A híg hőálló habarcs a levegő hatására megszárad és megkeményedik. Legtöbbször kályhák, kandallók és kémények telepítésekor vetik be, ami érthető is, hiszen remek tűzálló tulajdonsággal rendelkezik.

Emellett az előnyök közé sorolható a jó hanggátló és hőszigetelő adottsága. Talán egyetlen hátránya, hogy nem bírja jól a fagypont alatti hőmérsékletet, illetve a víztől is védeni kell. Az utóbbi tulajdonságai miatt a külső vakolatként nem állja meg a helyét a hőálló habarcs. Bátran választják ezt a matériát akkor is, amikor vályogtégla-falak felhúzása a cél. Természetesen tökéletesen beválik tűzhelyek és kemencék építéséhez is.