A magas organikus elérések ideje lejárt

Sorra hallani, hogy mennyire küzdelmes ma már a social médiában magas eléréseket produkálni. Az utóbbi években folyamatos átalakulás jellemzi a nagy közösségi média oldalakat. A fejlesztések és frissítések azonban nem nyerték el mindenki tetszését, sőt. Amíg korábban hirdetések nélkül is szép számmal érhettük el oldalunk követőit, vagy akár a célközönségünket, ma már reklámok nélkül ez nehezen megvalósítható. Nem írjuk, hogy lehetetlen és csak a reklámok menthetik meg és húzhatják fel a számainkat, de tény, hogy a hirdetések nélkül küzdelmesebb szép eredményeket felmutatni. Viszont nélkülözhetetlen, hogy a social média felületeken is látszódjunk, hiszen az emberek zöme még mindig egyre több időt tölt ezeken a platformokon, egyre nő azok száma, akik onnan szerzik az információkat, ott keresnek rá arra, ami éppen érdekli őket, tehát a cél, hogy ránk bukkanjanak, ha ez még plusz pénzünkbe és jelentősebb marketingköltésekbe kerül is nekünk. Megoszlanak a vélemények erről, mert láthatunk azért számos pozitív példát is, ez jellemzően azoknál az egyénre, én márkára épülő vállalkozásoknál jellemző, ahol magas a követők személy iránti elköteleződése. De egy termékeket, vagy éppen szolgáltatásokat értékesítő márka esetében nehéz kialakítani ezt a személyes kötődést, bensőséges hangulatot, persze érdemes őszintén törekedni rá, mert fontos, hogy a követőink érezzék, hogy fontosak és nem csak egyek a sok közül.