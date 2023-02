A neutrális szilikon alaptulajdonságai!

A neutrális szilikon az építőipar azon terméke, amely kiválóan alkalmas érzékeny felületek tömítésére. A termék tulajdonságait illetően a neutrális szilikon egy tartósan rugalmas, kiváló minőségű kémiailag semleges szilikon tömítőanyag. A neutrális szilikon előnye, hogy UV-álló, kül- és beltéren egyaránt használható, azonban nem festhető. A tömítőanyag szín világát tekintve megtalálható többféle színben, mint például a fehér, barna, fekete vagy a szürke. Az építőipar területén széles körben használják ezt a fajta tömítőtípust mivel kiválóan tapad szinte minden anyaghoz, kivételt csupán a PE, PP, és a teflon jelent. Ugyanakkor kiválóan alkalmas az üvegezési munkákhoz, polikarbonát és poliakrilát tömítéshez, a kezelt fa és üveg közötti tömítésre, valamint a PVC és üveg közötti tömítéshez is. A neutrális szilikon hőmérsékleti ellenállása is igen erős, vagyis -60°C-tól +120°C-ig terjed. Mint minden más tömítőanyag használatára a neutrális szilikon felhasználására is érvényes, hogy mielőtt tényleges használatba kerülne a szükséges a felületet előkészíteni. Ez alatt azt kell érteni, hogy a tömíteni kívánt felületről a port és szennyeződéseket el kell távolítani, valamint a felhordásnál ajánlott a szilikon pisztoly használata annak érdekében, hogy szabályos csíkokban tudjuk kinyomni az anyagot. Mielőtt otthon használnánk a neutrális szilikont először figyelmesen olvassuk el a használati útmutatót és a munkálat végeztével arra figyeljünk, hogy a szerszámokat tisztítsuk meg az estleges tömítő anyag maradványaitól!