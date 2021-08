A te honlapodon milyen tartalmak vannak?

Érdemes időről időre átnézni a honlapunkon lévő tartalmakat. Ahogy az idő telik, mi is változunk, fejlődünk és ami egy éve tökéletesen lefedte például a szolgáltatásaink körét, az ma már lehet, hogy nem elegendő információ. Ezért szánjunk rá időt, hogy átolvassuk, ha szükséges módosítsuk a honlap tartalmak egyes elemeit. Ehhez külső szakértő, tanácsadó segítségét is kérhetjük, hiszen a vállalkozók jellemzően elfogultak a saját honlapjukkal kapcsolatban. A honlap tartalmakat már csak azért is érdemes időről időre frissíteni, mert egy honlap olyan, mintha a vállalkozásunk kirakata lenne. Sokak számára a honlap tartalmak az első információk rólunk és a termékeinkről, szolgáltatásainkról és mint tudjuk ,az első benyomás nagyon fontos. Ezen akár vásárlások is múlhatnak, ezét jól és alaposan gondoljuk át, hogy mit és hogyan teszünk közzé. A honlap tartalmak egy népszerű formája a blog. Ha még nem írunk blogot a honlapunkon, érdemes elgondolkodni rajta, hiszen a rendszeresen közétett blogbejegyzések látogató és potenciális vevő csalogatóként is működhetnek. Kritikus szemmel nézzük végig, hogy a weboldalunk tartalmai valóban hasznosak-e? Fontos, hogy válaszokat nyújtson az olvasók számára egy adott probléma megoldásához, ami értéket ad a márkánknak is.