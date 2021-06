A whiskey ár a minőségtől is függ

Egyesek kifejezetten a prémiumminőséget kedvelik. Ami az alkoholos italokat illeti, azok között is talál néhány darabot, amelyek magas színvonalat képviselnek és közismertek. A whiskey ár megegyezik annak nívójával. Tehát elmondható, hogy minél magasabb az ára az adott italnak, annál nemesebb. Annyi biztos, hogy különleges ízvilággal rendelkezik, ezért is kedvelik oly sokan. Mint ahogy más italoknál, a whiskeynél is tölgyfahordós érlelés történik. Minden bizonnyal ez is meghatározza a whiskey árát.

Ami az alapanyagát illeti, gabonából készítik, a legtöbb esetben malátából. Általában tisztán isszák, esetleg jeget adnak hozzá, de olyanok is vannak, akik más italokkal keverik. Ami a kiszerelést illeti, több méretben is hozzájuthat. Az alkoholtartalma is változó, ugyanis 40% és 54% százalék között lehet kapni. A whiskey ár megtekinthető az interneten, a különböző weboldalakon. A márkákon belül is jelentős eltérést tapasztalhat, ami az ital költségét illeti, hiszen más-más alapanyagokat és módszereket használnak.