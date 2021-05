Elektromos kisautó ajándékba

Közeleg a születésnap, esetleg karácsony és minden szülő arra vágyik, hogy csemetéjét a legjobban ajándékkal kápráztassa el. A sokadik plüss játék, kifestős, baba, távirányítós autó vagy számítógépes játék helyett ajándékozzunk valami izgalmasat a gyereknek, amely által egy kicsit ő is felnőttnek érezheti magát, vagy valamilyen szinten a felnőttek világába képzelheti magát, ez az ajándék nem más, mint az elektromos kisautót. Az elektromos kisautó igazi szabadtéri játék, amit a méretei miatt semmiképpen nem ajánlott a lakásban, házban használni. Ennek köszönhetően a kicsik több időt tölthetnek a szabadban, friss levegőn, máris egy jó ok arra, hogy beszerezzük a kisautót. Kettő az egyben, jól szórakozik a gyerek, jól érzi magát, és még a friss levegőn is tartózkodik egész délután.

Ugyanakkor az elektromos kiautót el lehet vinni nyaralásra, hétvégére a nagyszülőkhöz is. A feltölthető akkumulátorral rendelkező elektromos kisautót a gyerek akár önállóan is tudja vezetni, előre és hátra is haladhat vele, de a teljes szülői kontrollt biztosító távirányítónak köszönhetően akár a szülő is vezérelheti. A használata így teljesen biztonságos, sőt a felszereltségének köszönhetően a gyerek nem eshet ki belőle, ugyanis rendelkezik biztonsági övvel, és a kisautó magassága is korosztály szerint változik. A minőségi, kidolgozott részletek teszik az elektromos kisautót igényes és szép játékká, amit nem lehet megunni, garantáltan minden csemete, és még a szülők is imádni fogják, és a testvérek sem fognak összeveszni rajta, mivel két személyes modell is beszerezhető.