Fontos, hogy az egészségügyi ellátás nem minden esetben ingyenes

Az európai biztosítási kártya, egy ingyenes kártya. Ezen államilag biztosított egészségügyi ellátásokhoz szükséges kártya mellett viszont hazánkban fontos a tb kártya ügyintézés is. Az európai biztosítási kártya ideiglenes tartózkodás esetén hozzáférést biztosít az egészségügyi szempontból szükséges ellátásokhoz. Az Európai Unió huszonhét tagállam bármelyikében elérhető, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban is. A tb kártya ügyintézés folyamatához hasonlóan, ezt a kártyát is a nemzeti egészségbiztosító szerv állítja ki. Fontos azonban tisztázni néhány olyan kérdést, ami a biztosítási kártyával kapcsolatosan gyakran felmerül az igénylők körében. A kártya nem helyettesíti, nem alternatívája az utasbiztosításnak Tehát például elveszett ,vagy ellopott értékek esetén kártérítési igényre nem használható fel. A magán egészségügyi ellátások semmilye formáját és költségeit nem fedezi. Ha a külföldi országba való utazásunk kifejezett célja az, hogy egy orvosi kezelést igénybe vegyünk, a kártya ezen kezelések költségeinek fedezésére sem érvényes. Mivel minden ország egészségügyi rendszere más és más, ezért érdemes külső segítséget igénybe venni, hogy tisztán lássuk, mik azok az egészségügyi szolgáltatások ,amit az adott országban garantáltan ingyenesen vehetünk majd igénybe.