Hogy küzdhetjük le a horkolást a Buteyko légzéstechnika alkalmazásával

Először nézzük, mik lehetnek az okai, amiért alvás közben horkolunk: többek között a gyenge izomtónus, elhízás, szervi változások, alkati adottságok, izgató és nyugtatószerek, jóllakottság, orr eredetű okok és az alvási apnoé. Különösen az utóbbi veszélyes. Ez egy elég gyakori jelenség, ami komoly egészségügyi károsodáshoz is vezethet. Ilyenkor alvás közben hosszú légzésszünetekkel, sőt erős fuldoklással jár együtt a horkolás. Az apnoé (légzésszünet) során az elernyedt garatizmok olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy gyakorlatilag összetapadnak. Az összetapadás előtti egyenletes horkolás megszűnik, az alvó ember nem jut levegőhöz, a vér oxigénnel való telítettsége hirtelen csökken. A hosszú éveken át fennálló éjszakai oxigénhiány súlyos agyi, szív- és keringési zavarokat okozhat, gyakori szövődmény a magas vérnyomás is. A Buteyko módszer a kiváltó okot, a hiperventilációt szünteti meg, ezért olyan hatékony mindenkinél. A horkolás valódi oka az, hogy a beteg túl sok levegőt mozgat át a torok hátsó részében lévő laza szöveteken. A Buteyko módszer segítségével a résztvevők hozzászoktatják a szervezetüket az egészséges, 4-5 liter/perc nyugalmi légzésmennyiséghez, így alvás közben is csak ennyit fognak lélegezni. Ilyen kis levegőáramlás már nem hozza mozgásba a torok lágy részeit, megszűnik a horkolás. Mivel éjszaka nem tudjuk tudatosan befolyásolni a légzésünket ehhez külső segítséget kell igénybe vennünk. Ez lehet a Buteyko tapasz, ami rákényszerít bennünket arra, hogy az orrunkon keresztül lélegezzünk.

Ha esetleg el van dugulva az orrunk, szüntessük meg az orrdugulást. Az eleinte néhány napig már nappal is ragasszuk fel és tartsuk magunkon egy rövid ideig.

Csak az orron történő lélegzéssel a túllégzést jelentősen, csökkenteni tudod. A szervezetben maradó több széndioxid hatására pihentebben ébredsz, napközben is frissebbnek érzed magad.