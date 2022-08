Hulladék vas ára: számolni kell a minőségi kategóriákkal

A magyarországi MÉH telephelyek többféle minőségi szintet különböztetnek meg a hulladékanyagokkal kapcsolatban. Nem jelent kivételt a vas sem ez alól. Miért van erre szükség? Egyrészt így kapható meg a lehető legkorrektebb módon a hulladék vas ára, illetve kiderül az is, hogy mennyire minőségi az adott matéria.

A szakemberek dolga, hogy megvizsgálják a fém vastagságát és szennyezettségét. Mi történik akkor, ha a behozott hulladék több fémből épül fel, például rézből és vasból? Ekkor csakis az olcsóbb, tehát a hulladék vas ára szerint tudják átvenni az egészet. Mindez azt jelenti, hogy az értékesebb rezet a vas árában veszik át.

Ugye érthető módon ezt mindenki el akarja kerülni, hiszen a réz jóval többet ér, mint a vas. Mi a teendő hát ekkor? A legjobban akkor jár a kuncsaft, ha behozott anyagot szépen hazaviszi és szétbontja. Nem szabad és nem is lehet a MÉH telep udvarán nekiesni a munkának, kölcsön kért szerszámokkal.

Fontos tehát, hogy minden érdeklődő tudja, a vas felvásárlás során a szétbontott tárgyak többet érnek. Azért hívják fel erre a figyelmet a munkatársak, mert szeretnének tisztességesen eljárni. Sajnos sok MÉH telep erről nem szól, így az ügyfél a rézért és annyit kap, mint a vasért. Persze a hulladék vas ára előnyös.

Magasak az akkumulátor átvételi árak, de más előnyökkel is számolni lehet

Lehet, hogy a rendelkezésre álló jármű akkujával már semmit sem lehet kezdeni, de nem szabad azt hinni, hogy egy teljesen elértéktelenedett eszközről van szó. Mindezt igazolja az is, hogy az akkumulátor átvételi árak kedvezők, még akkor is, ha használhatatlan, hibás, rossz szerkezetet visznek be. Az is tény, hogy az akkut nagy hiba csak úgy a szemétbe dobni. Mit lehet hát tenni?

Sokkal jobb a hulladék akkumulátor leadás mellett dönteni, ami már a legtöbb magyarországi MÉH telephelyen megoldható. Itt az akkumulátor átvételi árak reálisak, a szakemberek tudják, hogy mit kell csinálni az eszközzel és arról is gondoskodnak, hogy ne ártson a környezetnek ez. Mindenkinek tudnia kell, hogy a járművek akkuja veszélyes hulladéknak számít, ezért a szimpla kidobása árt a környezetnek.