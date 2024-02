ICL műtrágya a tápanyag utánpótlás egy kiváló formája

A kertészkedés valódi öröm, amennyiben azt az ember teljes szívvel végzi. Sokan csak az állandó munkát látják a virágoskert és a pázsit gondozásában, miközben sokan pontosan ebben tudják kiélni magukat és feltöltődésnek élnek meg minden percet, amit a szabadban tölthetnek, még akkor is, ha az aktív tevékenységgel párosul. Az egyre melegebb nyarak mérséklésében egy egészséges zöld takaró sokat tud jelenteni. Ahhoz pedig, hogy megszülessen ez a csodaszép pázsit az ICL műtrágya kelleni fog. Nem elég egyszerűen csak kiszórni a magokat, ugyanis azokról muszáj gondoskodni, hogy kellő tápanyaghoz jussanak. Ez a kezdeti időszakban igen nagy jelentőséggel párosul, hiszen akkor tudnak mielőbb erőre kapni a növények, ha minden feltétel adott a részükre. Az ICL műtrágya jelenlétében a növekedés szemmel láthatóan gyors lesz.

Az ICL műtrágya rendszeres adagolása ne maradjon el



A Landscaper Pro New Grass starter ICL műtrágya azon túl, hogy a nitrogént megfelelő mennyiségben tartalmazza még elegendő foszfort is rejt magában. A hatóanyagokat lassan, szabályozott ütemben engedi feltáródni, ezért az összetevők mindig ott lesznek felvételre készen a gyökérzónában. A nedves környezetben, ami jellemző a kelési periódusban a mohaképződés gyakran fokozott. Az ICL műtrágya segítségével gyorsítható a növekedés, erősíthető a stressz tűrés és ilyen formában elejét vehető a gyomok betelepedése, ami gátat szabna a kiváló pázsitállomány fejlődésének. Természetesen folyamatosan gondoskodni kell a megfelelő összetevőkről ezért aztán az ICL műtrágya további típusaiból is bátran lehet szemezgetni.