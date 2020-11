Itt az ideje, hogy lefoglalja idei sítúráját

Lassan beköszönt a síszezon, és ha az idei szezonra tervez sítúrát kattintson az Invia utazási iroda oldalán az utazás típusára és ott a síelés menüpontra. A megjelenő síutak listájából válassza ki azt, amelyiknek az időpontja és helyszíne megfelel. Talál egy részletes leírást a kiválasztott az utazás minden sajátosságáról. Például, hogy a feltüntetett ár milyen szolgáltatásokat tartalmaz, illetve nem tartalmaz, hogy a szálláshely hol helyezkedik el milyen távolságra van a sípályától, hogy viheti-e a kiskedvencét – kutyusát, cicáját -, hogy milyen étkezési lehetőségek vannak, milyen a szobák felszereltsége, milyen módon tud síbérletet váltani. De különböző szabadidős programokból is válogathat, ha éppen kirándulni lesz kedve. De ne feledkezzen meg a biztosítás megkötéséről, mert egy véletlen baleset esetén feltétlenül szüksége lesz rá, hogy ne kelljen az orvosi költségeket állnia. Ajánlott egy komplex biztosítás, amely tartalmazza az orvosi költségek megtérítését is. Ha nem tudja eldönteni melyik biztosítást válassza vegye fel az iroda munkatársaival a kapcsolatot, készségesen segítenek és akár megrendelik a választott biztosítást. A biztosításon kívül minden más fontos információt is megtalál az Invia oldalán, ami egyszerűvé teszi az ügyintézést egy zökkenőmentes utazás lebonyolítását. Például ajánlatkérését követően, a szerződéskötéshez rövid időn belül megküldik a szükséges dokumentumokat és személyesen is felveszik Önnel a kapcsolatot. Az utazás dátuma, a szállás típusa, gyermekek száma, és egyéb sajátosságai alapján mindent egyeztetnek és véglegesítik a foglalást. Ha érdekli mások milyen tapasztalatokat szereztek egy ilyen út során, megtalálja az ő értékelésüket is a weboldalon.