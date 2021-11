Kerti sütögető, fókuszban a közösségi élmény

Közösségi élményeink meghatározó pontja az együtt evés-ivás, ami a mai modern otthonokban már együtt főzéssé alakul, a népszerű és nyitott terű elrendezés miatt. A kerti sütögető is akkor lesz kedvence a társaságnak, ha nem kényszeríti egy félreeső zugba a szakácsot, hanem megtámogatja a valódi együttlétet. Ezt az elvárást tartottuk szem előtt, amikor kerti sütögető eszközeink gyártásába fogtunk. A többféle kézműves kerti tűzhelyeink nagyszerűen beilleszthetőek a kinti konyhába.

A 4 és 8 személyes parti grill a valódi együtt főzés élményét nyújtja, hiszen körbeülhető, asztalba ágyazott sütögetőről van szó. Exkluzív kialakítású, ahol a hamunak praktikus, külön üríthető fiókot terveztünk. Természetesen arra is ügyeltünk, hogy egy mozdulattal arrébb gördíthető és könnyen szétszedhető legyen a sütő, a tárolása se okozzon nagyobb gondot. Az általunk gyártott kerti sütögető másik típusa klasszikusabb kialakítású, de rengeteg kiegészítőjével nagyon praktikus megoldás. Az épített tűzhelyekhez pedig forgatható grillsütőnket ajánljuk.

Kedvezményesnek mondhatóak a vízteres kandalló árak

A kandallók szépségét senki sem vitatja, legfeljebb azért ódzkodnak tőle sokan, mert bizony nem olcsó mulatság a beszerzésük. A vízteres kandalló árak viszont meglepőek lesznek, ha kicsit utánaszámolunk. Alapvetően két részre oszthatjuk a kandallókat. Az egyik a látványkészülékek, másik a fűtő készülékek csoportja. Már a nevük is sejteti a lényeget. Az első csoport prioritása a látvány és dizájn, ám árúk is jóval borsosabb ezeknek a készülékeknek. Nem arról van szó, hogy nem lehet fűteni velük, de a hangsúly nem ott van.

A második csoport, így a vízteres kandalló árak is sokkal barátságosabbak. Ezek a funkciót előtérbe helyező kandallók, amelyek értelemszerűen nem annyira reprezentatívak, viszont a kazán szerepét ellátva, az egész ház fűtése megoldható a segítségükkel, sőt, a használati meleg vizet is előállítják. A vízteres kandalló árak kedvezőnek mondhatóak, ha azt is beszámoljuk a vételárba, hogy ennél a típusnál a látványt is megkapjuk, de a praktikumról sem kell lemondanunk.