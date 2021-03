Mikor érdemes használni izomlazító krémet?

Az emberek nagy része nincsen tisztában vele, hogy mikor is jó használni az izomlazító krém készítményeket. Szerintem sokunk szekrényében ott lapul egy izomlazító sportkrém, ami általában lejár úgy, hogy csak párszor használtuk. Fájt valamink, kosarunkba landolt az izomlazító krém, aztán miután egyszer kétszer bekentük magunkat el is felejtkeztünk róla. Pedig számtalan helyzet és eset van, amikor bizony az izomlazító sportkrém a segítségünkre lehet, pedig nem is gondolunk rá. Tartsuk tehát észben, hogy ezek a készítmények nem kizárólag sport tevékenységek előtt, vagy után alkalmazhatóak. Akár napi szinten is használhatók, legyen a napi rutinunk része, hogy például ha úgy érezzük, valamelyik izmunk fáj, feszül, fürdés után bekenjük a fájdalmas területeket. Érdemes ezt este elvégezni, mivel az izomlazító krémeknek általában erős szaga van, ami lehet, hogy kérdő pillantásokat és kellemetlen helyzeteket okozna a munkahelyünkön. Az izomlazító krém használatával, mivel oldja a feszültséget és csökkenti a fájdalmakat, nyugodtabb alvásra is számíthatunk ,tehát az ilyen krémek plusz pozitív hozadéka a fájdalmaink enyhítése mellett, hogy sokkal kipihentebbek is lehetünk.