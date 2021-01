Nem mindegy, hogy kitől érkezik a segítség

Az alkoholfüggőség mellett a drogfüggőség is egy olyan társadalmat átszövő veszélyforrás, amellyel, sokkal többet kéne foglalkozni. A drogfüggőség kezelése lehetséges, mégis az érintettekhez sokszor el sem jutnak a rendelkezésre álló megoldások. A kábítószer függőség kezelése már az a lépés, amikor a páciens vagy önszántából, vagy külső nyomásra, de rászánja magát arra, hogy megpróbáljon leszokni. A kábítószer függőség kemény dolog és hiába dugják sokan a homokba a fejüket, hogy őket, vagy közeli hozzátartozóikat meg sem közelítheti ez a világ, sajnos ezt sosem lehet biztosan állítani, tudni. Ha a kezelést azonban nem profi, hozzáértő és szakképzett embertől kapjuk, akkor az többet árthat, mint használ. Előbb, vagy utóbb, de inkább előbb a páciens a kezelések után nem sokkal újra a drogok és a különböző kábítószerek csapdájában találhatja magát. Néhány megoldásra akár már a gimnazisták figyelmét is fel kéne hívni, nem csak a megelőzés, elkerülés lehetséges módjaira, hanem arra is, hogy ha már megtörtént a baj, kihez, hova lehet fordulni segítségért. A teljesség igénye nélkül a drogfüggőség kezelése történhet önsegítő csoportok, terápiás ülések, tréningek és bentlakásos rehabilitációs intézetek által is. Talán az egyéni, személyre szabott konzultációk hozhatják a leggyorsabb eredményeket, amelyek már akár online is elérhetőek.