Okostelefon függősség?!

Hát igen. A XXI. század egyik nagy problémája, amiről sokan nem is tudnak. A mobiltelefonok az elmúlt 30 évben, szépen lassan bekúsztak az életünkbe és átvették felettünk a hatalmat. Mert hagytuk nekik! No, de miről is van szó? A mobiltelefonok és okostelefonok nélkülözhetetlen eszközi váltak mindennapjainknak. Mindent tudnak, hiszen a számunkra szükséges információ vagy bennük van, vagy általuk elérhetőek számunkra az aktuálisan nélkülözhetetlen információk, adatok, stb. Bármikor elérhetőek vagyunk mobiltelefonok és okostelefonok által, akár munkaidőben családunk és barátaink, akár munkaidőn túl munkatársaink és főnökeink számára. Mondhatni egy perc nyugtunk sincs tőlük, de valljuk be, ezt élvezzük, hiszen fontosnak érezhetjük magunkat általuk. Sőt, ma már a mobiltelefonok és okostelefonok mérete nm igen különbözik a laptopokétól és tabletekétől sem. Tehát minden eszközünk ott lehet a zsebünkben, kezünkben, könnyen hordozhatóak, használhatóak bárhol, bármikor, főleg ha találunk szabad wifi jelet, még az utcán is… De ez jó nekünk?! Persze, hiszen különben évek alatt nem jutottunk volna el ide. De biztos jó ez nekünk? Elgondolkodtató…