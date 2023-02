Badamzancsan a Gellérthegyet nézi. Mongol ő a javából (tehát semmiképpen sem az EU polgára), odahaza jurta várja, ám neki szíve-lelke idevágyik. Már tartózkodási engedélye is van, s most a letelepedési engedélyt szorgalmazza. Szerencsére már legalább 3 éve nem látta a jurtáját, mivel azóta itt él Magyarországon, méghozzá folyamatosan és jogszerűen: ez ugyanis a letelepedési engedély kérelmezésének egyik előfeltétele. Ebből logikusan következik, hogy van több is.

Ha Badamzancsan letelepedési engedélyért akar folyamodni – márpedig akar –, akkor elengedhetetlen, hogy Magyarországon a lakhatása és megélhetése biztosított legyen. Ugyanez áll az egészségügyi ellátások teljes körére is. Persze Badamzancsan mindezt nagyon jól tudja, hiszen a körültekintő mongol idejében tanulmányozta a letelepedési engedély igénylésére vonatkozó jogszabályokat. S ennek köszönhetően alighanem rövidesen elmondhatja majd: nem az a nemezjurta kell nekem, amelyik otthon vár, hanem amelyiket itt húztam fel a Dembinszky utca 42-ben!