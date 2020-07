Tanulj on-line targoncát vezetni!

A vírus helyzet hosszú, korlátozott hónapjai számos területen változást hoztak a világ több országában is. Ami valószínűsíthetőleg gyökeresen át fog majd alakulni az az oktatás, az oktatás módszerei és eszközei lesznek. Ez nem csak a hagyományos értelembe vett, államilag kötelező oktatásra és iskolákra lesz érvényes. Azoknak az intézményeknek is lépnie és fejlődnie kell e téren, akik OKJ képzés kínálatot és felnőtt oktatás programokat és tanfolyamokat tartanak. A felnőtt oktatás területén működő intézmények számos olyan gyakorlati, szakmai tudást biztosítanak a hallgatóik részére, ahol egyszerűen nem lehet megoldani még, hogy minden ismeretet, tudást, fogást és műveletet online sajátítsanak el. Azonban például a targonca vezetői OKJ képzés esetében már bevethető az elméleti anyag online elsajátítása és a gyakorlati rutin megszerzését is segíthetik a különböző targonca szimulátorok, amik virtuális szoftverekkel működnek. Ezeknek az eszközöknek a segítségével, sokkal biztonságosabban és egyszerűbben sajátíthatjuk el akár több targonca modell vezetését is. Igazából bármelyik, akár a legújabb targonca modellek sajátossága is megismerhető a szimulációs eszközök közvetítése által. Tudjuk, hogy a virtuális vezetés nem helyettesíti a valós gépen való gyakorlást és hogy hazánkban még csak elvétve találhatóak ilyen modern eszközök. De ez a jövő, amire érdemes mind az intézményeknek, mind az oktatóknak, diákoknak időben felkészülniük.