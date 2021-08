Vízteres kandalló az egyedülálló komfortérzetért

Sokan szeretik a klasszikus megoldásokat modern köntösben. A vízteres kandalló pedig pontosan ilyen. Ennek a berendezésnek legnagyobb előnye, hogy a fűtőrendszerre köthető, ezáltal az egész ház fűthető általa. Ha pedig úgy van kialakítva, akkor képes a fürdéshez, a zuhanyzáshoz, valamint a mosogatáshoz szükséges meleg víz előállítására is. Rendkívül praktikus és a kor elvárásainak megfelelő megoldás. Talán egyeseknek meglepő, de manapság az egyik legolcsóbb fűtési alternatíva. A légfűtéses variációval ellentétben, a vízteres kandalló képes az egész lakás fűtését megoldani, ezért sokkal komfortosabbnak nevezhető. Az sem elhanyagolandó szempont a választásnál, hogy igen környezetbarát. A fa elégetésekor ugyanis nem keletkezik sok szén-dioxid. Könnyedén kiegészíthető napkollektoros fűtéssel, ezáltal még takarékosabb és ökológiailag is kedvezőbb rendszer jön létre. A vízteres kandalló használatával lehetőség adódik leválni a gázszolgáltatóról. A vízteres kandalló ráadásul kiegészítő fűtésként is alkalmazható.

A hőálló vakolat a Fire Store-nál szintén megvásárolható

A tűzhelyek, kandallók, nyitott kemencék, grillsütők bélelésére, sérült helyek javításához olyan anyagokra van szükség, amelyek kellőképpen ellenállnak a magas hőmérsékletnek. A hőálló vakolat bizonyos esetekben tehát elengedhetetlen. Aki ilyet keres, annak érdemes körülnéznie a Fire Store törökbálinti bemutatótermében vagy a bolt webáruházában. Itt ugyanis kapható professzionális kalcium-szilikát alapvakolat és simítóvakolat egyaránt. Az itt kapható hőálló vakolat rendkívül ellenálló a sérülésekkel szemben, könnyen feldolgozható és nagyfokú hőállóság jellemzi. Alkalmas kalcium-szilikát lapok felületképzésre KM 250 szigetelő és Heat 600 radiant lapok esetén egyaránt. A hőálló vakolat “lélegző” vakolat, megfelelő egyedi rétegként és alapvakolati réteg után is. A kandalloepites.hu webáruházban a kandallók, kályhák, sparheltek mellett, ez a típusú termék is bármikor megrendelhető, kiváló áron, gyors kiszállítással.